«حماة وطن»: 2000 سيدة تستفيد من برامج التأهيل المهني بمختلف المحافظات

قالت الدكتورة راندا مصطفى، أمين المرأة بحزب حماة وطن ووكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن الحزب افتتح مركز تدريب في عزبة الهجانة، لتدريب وتأهيل السيدات على الحرف اليدوية، موضحة أنه لاقى إقبالا كبيرا، ومع تزايد الأعداد جرى إطلاق فصول لتعليم الفتيات المتسربات من التعليم وغيرهن، يأتي ذلك في ظل الجمهورية الجديدة لدعم المناطق الجديدة.

مركز دائم للتسويق في المهندسين

أوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن حزب حماة وطن أنشأ مركز دائم لتسويق المنتجات في المهندسين، بالإضافة لموقع إلكتروني للتسويق وبيع المنتجات، بالإضافة لـ13 مركزا على مستوى المحافظات ووصل عدد السيدات المستفيدات من مراكز التدريب إلى 2000 سيدة لهن دخل ثابت بعد أن تعلموا الحرف بشكل دقيق.

العمل مع «حياة كريمة» بالتوازي

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة يجرى العمل بالتوازي مع «حياة كريمة» من خلال إنشاء مراكز بالقرى، لتمكين الأسرة وتعليم الأمهات والفتيات والارتقاء بالحس الفني، ليكون المركز وحدة متكاملة تقدم خدماتها لعدد أكبر من المستفيدين على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب «حماة وطن»، تقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقضاة مصر، بمناسبة يوم القضاء المصري، مؤكدًا أنه مؤسسة وطنية عريقة أرست قواعد العدل وحققت المساواة بين الشعب المصري.

وحول تصدر المرأة للمشهد في الاحتفال بيوم القضاء المصري، بحضور الرئيس السيسي، اليوم، أشار إلى أنه كان من الرسائل المهمة، إذ تحدث رئيس الجمهورية عنه طوال الوقت إذ جرى تمكينها من الالتحاق بالنيابة العامة، أمر يدعو إلى الفخر لأن الدولة المصرية تسير بخطى قوية جدا إلى أن تصبح دولة عصرية تقف فيها المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل وتؤدي واجبها تجاه بلدها بشكل قوي، لأنها «ليست ديكور»، إذ وجه الرئيس السيسي بتمكينها في مناح كثيرة.