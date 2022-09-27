توجيهات عاجلة من «التعليم» للمدارس.. تسجيل الغياب الأسبوعي للطلاب إلكترونيا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بشأن الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وشددت الوزارة، في خطاب عاجل للمديريات، على مسؤولي وحدات المعلومات بالمدارس وأقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات التعليمية التابعة لها، بالانتهاء من تحديث ومراجعة بيانات الطلاب المقيدين بها وفقاً للعام الدراسي الجديد، وبخاصة بيانات طلاب الصفوف الأولى مع التأكيد على صحة البيانات الخاصة باللغة الأولى والثانية والشعبة والتخصص والدمج وإعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي.

طباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب

وأصدرت تعليماتها للمدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية، واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة ومدير عام الإدارة التعليمية، وطباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسي وإعلانها داخل الفصول، وتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة مراجعة وتدقيق بيانات المدرسة كالرقم التعريفي ونوع المدرسة (بنين) أو (بنات) أو مشترك والتعبية والفترة والعنوان وأرقام التليفونات وموقف الاتصال بالإنترنت، والرجوع إلى الإدارة التعليمية لإجراء التعديلات اللازمة وانتهاء المدارس الخاصة من تسجيل بيانات المصروفات الدراسية على مستوى الصفوف بها من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك.

الانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة

وأكدت الوزارة، في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، ضرورة الانتهاء من طباعة التقارير الخاصة بالإحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ وهيئات التدريس للعام الدراسي 2022-2023، واعتماده من مدير المدرسة وتسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية للانتهاء من إجراءات الاعتماد الإلكتروني في موعد غايته منتصف أكتوبر المقبل.

كما أمرت بالانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة، والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد، باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية وإتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.