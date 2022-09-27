«التعليم»: لا توجد أزمات في الكتب.. وتسليمها للطلاب مع بداية الدراسة

قال شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه لا توجد أي أزمات في الكتب المدرسية، مشيرا إلى أنّ الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية تسلّمت الكتب، ومن ثم تسليمها للمدارس، على أن يتم تسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ السبت المقبل.

الكتب المدرسية جاهزة لتسليمها للطلاب

وأضاف زلطة لـ«الوطن»، أنّ الكتب المدرسية جاهزة لتسليمها للطلاب، وجميع المدارس استعدت جيدا للعام الدراسي الجديد 2023، من خلال تعقيم وتطهير الفصول المدرسية ودورات المياه ومحيط المدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، موضحا أنّ العام الدراسي الجديد سيكون مميزا دون معوقات، والكتب المطورة للصفوف الأولى جاهزة، وجار إرسالها للمدارس، ولن يمنع أي طالب من استلام الكتب.