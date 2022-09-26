بدء ضخ السلع التموينية عن شهر أكتوبر لمنافذ البقالين.. غدا

تبدأ مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية، غدًا الثلاثاء، في ضخ الاستعاضة الأولى «حصة السلع» لمنافذ البقالين لتوفير السلع التموينية الخاصة بشهر أكتوبر 2022 داخل المنافذ قبل بدء صرف مقررات المواطنين عن نفس الشهر.

موعد صرف تموين شهر أكتوبر 2022

وتبدأ وزارة التموين في صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أكتوبر 2022، يوم السبت المقبل، لجميع حاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 23 مليون مواطن، من خلال منافذ البقالين المقدر عددها بـ 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، وأيضًا من منافذ مشروع جمعيتي البالغ عددها 6700 منفذ مشروع جمعيتي، وأيضًا من فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1200 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

كما تصرف منافذ البقالين، بداية من غدا الثلاثاء، السلع الإضافية المستحقة لـ 9 ملايين و100 ألف أسرة عن قيمة الدعم الاستثنائي المحدد لها من قبل الحكومة، والبالغ قيمته 100 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر، الذي بدأ صرفه مع تموين شهر سبتمبر الماضي، وتستمر وزارة التموين في صرفه للأسر المستحقة من منافذ البقالين للشهر الثاني على التوالي بضخ المزيد من كميات السلع الأساسية لصرف مستحقات المواطنين.

ضخ السلع اليومي لمنافذ البقالين

وتكثف وزارة التموين من ضخ السلع التموينية لمنافذ البقالين لسد حاجة المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، إذ يتم ضخ يوميًا 4 آلاف طن من السكر، و3 آلاف طن من الزيت، وألف طن من الأرز، وألف من المكرونة، فضلًا عن آلاف الأطنان من السلع الغذائية وغير الغذائية الأخرى المدرجة ضمن قائمة السلع التموينية.