«رجال الأعمال»: لابد من تجهيز دراسة جدوى للمشروعات الكبرى وتقديمها للمستثمر

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الجمعية عقدت اجتماعا منذ أسبوع للوقوف على النقاط النهائية المقرر تقديمها للمؤتمر الاقتصادي، وتضمنت طرق زيادة حجم الإنتاج والصادرات ومخرجات عمليات الصناعة بشكل عام.

تفاصيل المشروعات الاستثمارية

أوضح «المنزلاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن الاجتماع أسفر عن خريطة استثمارية صناعية محدثة مدعمة بدراسات جدوى حقيقية، تمكن المستثمر من معرفة تفاصيل المشروعات المقترح أن يستثمر بها مع ضرورة الانتهاء من التراخيص والموافقات قبل العرض على المستثمر لضمان أكبر نسبة نجاح لتمويل المشروعات.

دراسات الجدوى للمشروعات الكبرى

وأشار المهندس مجدالدين المنزلاوي، إلى أن دراسة الجدوى لابد من تجهيزها بشكل مسبق وتقديمها للمستثمر، وجرى تحديد أكثر من 130 منتج مؤهلين للاستثمار مدعمين بدراسات الجدوى التي توضح للمستثمر مدى نجاح الاستثمار في تصنيع كل تلك المنتجات.

أوضح أن الاستثمارات ترتبط بالإنتاج والصادرات وفي حال زيادتها، إذ يؤدي ذلك لزيادة الدخل القومي والعملة الناتجة عن العائد من التصدير.

المعوقات المؤثرة في العملية الصناعية

وأكد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن الرئيس السيسي أشار لبعض المعوقات المؤثرة في العملية الصناعية والاستثمارية ومنها الدورة المستندية والإجراءات، والتي تعالج من خلال المراكز الخدمية المتكاملة، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي من المتوقع أن يناقش كل التحديات ويستمع للرؤى من مختلف الجهات للوصول إلى أفضل نتيجة اقتصادية ورؤية واضحة.