الذهب يختتم تعاملات اليوم بتراجع جنيهين في الجرام

اختتمت أسعار الذهب تعاملات اليوم، بتراجع الأسعار بقيمة جنيهين تقريبا في الجرام، وانخفض سعر جرام عيار 21 مسجلا 893 جنيها، مقارنة بالسعر الختامي أمس، الذي سجل 895 جنيها، فيما أغلق سعر جرام عيار 18عند 765.9 جنيه، مقارنة بسعر 767.17 جنيه في تعاملات أمس.

تعاملات الأسواق العالمية

على المستوى العالمي، سيطرت التوقعات السلبية على أسواق الذهب، في ظل التراجع المستمر في سعر المعدن الأصفر، على خلفية زيادة أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أقر ثلاث زيادات متتالية لسعر الفائدة، بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية كان آخرها يوم الأربعاء الماضي.

ولا يزال المعدن الأصفر قريبًا من أدنى مستوياته في عامين ونصف، إذ سجل في تعاملات اليوم، نحو 1630 دولارًا للأوقية، وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر للقضاء على التضخم المرتفع.

الاحتياطي الفيدرالي

وأشار عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى التزامهم بمكافحة التضخم أمس، حتى مع وجود بعض المخاطر الاقتصادية وتقلبات السوق ومخاوف الركود.

ومن المتوقع تداول الذهب عند مستوى 1625 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 1571 في غضون 12 شهرًا، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس».

وبحسب البيانات التاريخية، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، تزامنا مع الإغلاقات التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي أدت إلى حالة من اللايقين، التي تسببت بدورها في زيادة إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.

وترتبط أسعار الذهب عكسيا بأسعار الفائدة، حيث يقبل المستثمرون على أدوات الدين في بيئة تسيطر عليها الفوائد المرتفعة، بينما يعزفون عن شراء المعدن الأصفر.