بدء استقبال المشاركين في مهرجان الأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه دائمًا ما يجرى توعية الطلاب بالاختلاف بين المرحلة الجامعية وما قبلها، كون الحرم الجامعي له أعرافه وتقاليده، مشيرًا إلى أنها مرحلة مهمة في حياة الطلاب كونها مرحلة تكوين الشخصية، التي تؤهله للحياة العملية.

«دسوقي»: الأنشطة الطلابية جزءا من العملية التعليمية الجامعية

ووجه «دسوقي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، الطلاب بضرورة الحرص على الأخلاق الجامعية، والجد والاجتهاد منذ اليوم الأول لهم، إضافة للمشاركة بالأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، كونها جزءًا مكمل للعملية التعليمية الجامعية، وتساهم في تكوين الشخصية السليمة والسوية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الحصول على خريج مؤهل علميًا لديه القدرة على الإضافة للمعرفة والاقتصاد.

استضافة الجامعة للمهرجان الثاني للأسر الطلابية

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن بداية العام الدراسي الحالي سيتزامن مع استضافة الجامعة للمهرجان الثاني للأسر الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، الذي يضم وفود من الطلاب من كل الجامعات، ويستمر لمدة 5 أيام، وهو مهرجان رياضي يتنافس به الطلاب والطالبات في مختلف الأنشطة الرياضية، مثل كرة القدم وكرة السرعة وتنس الطاولة وغيرها.

الانتهاء من التجهيزات لاستقبال المشاركين في المهرجان

وكشف عن بدء استقبال الجامعة، للوفود الطلابية، بداية من يوم الجمعة المقبل للمشاركة بالمهرجان، لافتًا إلى الانتهاء من تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الوافدين.