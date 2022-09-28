قواعد ترتيب جلوس التلاميذ في الفصول بقنا.. المقاعد الأمامية لقصار القامة

أصدر طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الأربعاء، أمرا إداريًا رقم «٢٦» بتاريخ 28 سبتمبر لسنة 2022، جرى تعميمه على مديري جميع المدارس بمختلف أنواعها ومراحلها تزامنًا مع بدء الدراسة السبت المقبل، بشأن القواعد المنظمة لجلوس التلاميذ على المقاعد الدراسية داخل الفصول.

قرار قواعد ترتيب الطلبة داخل الفصول بقنا

وشمل قرار مدير عام تعليم قوص التابع لمديرية التربية والتعليم في قنا، إلزام المدارس ذات الكثافة الكبيرة بجلوس التلاميذ وفقًا للطول، بمعنى أن التلاميذ قصار القامة يُخصص لهم المقاعد الأمامية ثم الجلوس بالتدريج، التلميذ الأطول فالأطول، واستثنى القرار ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف السمع والبصر، أو من لديهم نسبة قلة التركيز، فيخصص لهم المقاعد الأمامية.

كما تناول الأمر الإداري، القواعد التنظيمية لجلوس التلاميذ داخل الفصول بمدارس الكثافة المعتادة، إذ شدد القرار على طريقة تنظيم المقاعد بالفصول بها على هيئة حرف «U» مع ضرورة تدوير أماكن جلوس التلاميذ يوميًا، بما يضمن الاستفادة العادلة لكل تلميذ بشكل ومكان الجلوس.

ومن جانبه، أكد طارق نور الدين مدير عام تعليم قوص، التنسيق الجدي بين غرفة عمليات الإدارة المنعقدة التي بدأت عملها اليوم الأربعاء، وقسمي المتابعة والأمن ومديري المراحل المختلفة، لمتابعة تسكين التلاميذ داخل الفصول تجنبًا للتزاحم مع الحد من دخول أولياء الأمور لأفنية المدارس أو الفصول أو التجول داخل المدارس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

تعليمات وزير التربية والتعليم

يأتي هذا وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بقنا، ببدء عام دراسي جديد بشكل متفرد وجديد دون أي مشكلات على كافة المستويات.