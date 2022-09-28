محافظ المنيا: دخول 81 مدرسة للخدمة في العام الدراسي المقبل

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على قدم وساق استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، الأسبوع المقبل.

وأكد «القاضي» خلال اجتماع المجلس التنفيذي في محافظة المنيا، أنه تم دخول 81 مدرسة للخدمة العام الدراسي المقبل، بإجمالي 1069 فصلاً دراسيا بنطاق جميع مراكز المحافظة، مما سيساهم في تقليل الكثافات داخل الفصول، ووصول الخدمة التعليمية لجميع المناطق، وتضم تلك المدارس، 50 مدرسة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، و31 مدرسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي

وتابع المحافظ، أنه تم خلال العديد من الاجتماعات التنسيقية مع مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية، التوجيه بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير عناصر العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي.

استقبال مليون ونصف طالب بأكثر من 3 آلاف مدرسة

من جانبه، استعرض حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، خطة المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث وجه الشكر للمحافظ لتقديمه كافة أوجه الدعم للعملية التعليمية، وحل المعوقات، مشيراً الى أنه سيتم استقبال مليون ونصف طالب، بأكثر من 3 آلاف مدرسة، و6 آلاف معلم.

وأشار إلى دعم وزارة التربية والتعليم للمحافظة، من خلال توفير معلمين بالحصة لسد العجز، حيث سيتم توزيعهم على الإدارات التعليمية التسع بحسب العجز بها، كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع عدد من الملاحظات الخاصة ببعض المدارس، حيث وجه بسرعة تلافيها.

وفي السياق نفسه، استعرض الشيخ أحمد طلب، مدير المنطقة الأزهرية، استعدادات منطقة المنيا الأزهرية بكافة معاهدها، لاستقبال العام الدراسي الجديد طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة، ووفقاً لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما استمع المحافظ لعدد من أعضاء برلمان شباب مصر، حيث نقلوا تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وللمحافظ، كما وجه شباب البرلمان الشكر للمحافظ على دعمه وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددا من المشكلات والطلبات ووجه بحلها على الفور واستمع لتقارير الجهات التنفيذية حول تلك المشكلات وأكد المحافظ على ضرورة تضافر جميع الجهود والتنسيق بين كافة الجهات لتحقيق المصلحة العليا وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.