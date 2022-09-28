8 جنيهات انخفاضا في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1120

شهدت السوق المحلي انخفاضًا ملحوظا في أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، ليتراجع عيار 21 بمقدار 8 جنيهات، مقارنة بآخر سعر صباحًا، ويسجل سعر البيع 1120 جنيهًا للجرام، بدلًا من 1128 جنيهًا.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية عن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إلى أن عيار 24 سجل 1280جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل بلغ 960 جنيها للجرام، فيما وصل عيار 14 إلى 747 جنيها للجرام، دون إضافة «المصنعية» على جميع الأسعار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8960 جنيها دون إضافة الدمغة أو الضريبة، وسجلت أسعار الذهب العالمية 1620 دولارا للأوقية.