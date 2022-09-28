رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

8 جنيهات انخفاضا في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1120

كتب:

مارينا رؤوف
02:41 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
الذهب

الذهب

شهدت السوق المحلي انخفاضًا ملحوظا في أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، ليتراجع عيار 21 بمقدار 8 جنيهات، مقارنة بآخر سعر صباحًا، ويسجل سعر البيع 1120 جنيهًا للجرام، بدلًا من 1128 جنيهًا.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية عن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إلى أن عيار 24 سجل 1280جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل بلغ 960 جنيها للجرام، فيما وصل عيار 14 إلى 747 جنيها للجرام، دون إضافة «المصنعية» على جميع الأسعار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8960 جنيها دون إضافة الدمغة أو الضريبة، وسجلت أسعار الذهب العالمية  1620 دولارا للأوقية.

اقرأ المزيد:

«جولد بيليون»: توقعات بمواصلة انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة

الغرفة التجارية: الذهب يشهد انخفاضا عالميا.. وننصح بشراء السبائك

الذهب يختتم تعاملات اليوم بتراجع جنيهين في الجرام

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر في مصر

الذهب مستقر عند أقل سعر في عامين ونصف.. وعيار 21 بـ1125 جنيها

4 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب محليا.. و11 دولارا عالميا
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.