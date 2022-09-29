حظك اليوم برج الأسد الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الأسد من الشخصيات الجاذبة للأنظار لكل من حولها، فهو واثق من نفسه طوال الوقت، حواره جذاب وممتع فهو مثقف يمكنه إدارة الحديث بشكل علمي، كما أنه طموح وذكي فهو قادر على دراسة عيوب ومميزات الذين يتعاملون معه، لذلك ينجح دائمًا في تنفيذ أهدافه.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الأسد من محبي متابعات حركات الفلك والكوكب في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد عن حظك اليوم لمواليد برج الأسد على المستوى العملي، فأن الفلك ينصحك بالصبر، وأن تتحلى بالهدوء والحكمة، فالفترة الحالية تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

تضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، فعليك أن تكون حذرا، ويجب أن تتحكم في انفعالاتك وعصبيتك، ويجب أن تجد مواقف وأرضية مشتركة مع الطرف الآخر، بسبب وجود القمر في مربع برجك.

مميزات برج الأسد

يُعرف عن أصحاب برج الأسد عدم قدرته على العيش بدون حب أو ارتباط مع الطرف الآخر، فهو كريم يحب الحياة برفاهية وشراء الأشياء الباهظة.