ضبط مديري 4 أكاديميات غير مرخصة في القاهرة والجيزة وتحريز شهادات مزورة

خلصت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ادعاء عدة أكاديميات تعليمية حصولها على تراخيص من الجهات المعنية ومنحها شهادات دراسية معتمدة لعدة جامعات حكومية وأجنبية، فضلاً عن توفير فرص عمل للدارسين نظير حصولهم على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم، والترويج عن نشاطهم عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الاحتيال على راغبي الشهادات العلمية

وجرى تحديد 4 أكاديميات تعليمية غير مرخصة بنطاق القاهرة والجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين عليها، وهم 4 أشخاص احتالوا على راغبي الحصول على شهادات ودبلومات علمية في مجالات مختلفة، وإنشاء صفحات إلكترونية باسم الأكاديميات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن ذلك النشاط.

صفحات إلكترونية احتيالية

كما تمّ تحريز (شهادات تخرج خالية البيانات منسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية – أكلاشيهات تقرأ بصماتها جامعات وكليات أجنبية – كارنيهات بأسماء الضحايا منسوب صدورها للأكاديميات المشار إليها تفيد حصولهم على درجات علمية مختلفة – طلبات تسجيل للالتحاق بالأكاديميات – إيصالات استلام مبالغ نقدية – مطبوعات دعائية – ملابس تخرج جامعية – أعلام باسم جامعات أجنبية – 4 هواتف محمولة، وبالفحص تبين وجود صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء الأكاديمية على شبكة الإنترنت ومحادثات نصية بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي».