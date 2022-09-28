محافظ الإسماعيلية: نعمل على تأهيل السيدات لتولي المناصب القيادية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه بحث مع المجلس الإقليمي للسكان ما يدور من تأهيل للسيدات لزيادة نسبة توليهم المناصب القيادية في المحافظة مشيراً إلى أنه عقد اجتماعًا مع مقررة المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة لتحديد مواصفات ومتطلبات كل منصب، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة.

وأضاف بشارة علي هامش اجتماعه ظهر اليوم الأربعاء أن عملية التأهيل تتم علمياً واجتماعياً لتولي المرأة أعلى نسبة من كافة المناصب القيادية في المحافظة.

مواجهة الزيادة السكانية

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لا تدخر جهدًا في العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان.

وعقد بشارة اجتماعاً ظهر اليوم مع نشوى الطحاوي مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية، والدكتورة عفاف الكومي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة.

الطحاوي: قوافل وندوات لمناهضة الزواج المبكر

وقالت نشوى الطحاوي مقررة المجلس القومي للسكان إنه تم تدشين عدة حملات في نطاق محافظة الإسماعلية على مدار الفترة الماضية شملت قوافل وندوات لمناهضة الزواج المبكر وقضايا الصحة الإنجابية وخفض نسبة الأمية، وقضايا المرأة الأخرى التي تؤثر في القضية السكانية تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر بمشاركة رجال الدين ذوي القدرة على الإقناع والتأثير الإيجابي على المجتمع المحيط.

وأضافت ان الحملات ركزت علي استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى لتحقيق المستهدف من معدل التغطية وسنوات الحماية في المناطق المستهدفة.

وناقشت الطحاوي دور مديرية التضامن الاجتماعي في القضية السكانية وتمكين الأسر اقتصاديًا، والتعاون مع مديرية الصحة عن طريق الرائدات الريفيات في الوحدات الصحية، ومديرية التربية والتعليم ومساعدتها في منع التسرب من التعليم.

وأشاد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع بجهود أعضاء فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة وجميع الجهات المشاركة والمتعاونة في تنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية، وما تم تحقيقه في مجال تحسين الخصائص السكانية وارتفاع مستوى الوعي لدى مواطني المحافظة.