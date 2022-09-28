تشييع جنازة طلاب الطب الـ4 ضحايا حادث الغرق بالشرقية

شيع أهالي الحسينية بمحافظة الشرقية منذ قليل، جثامين طلاب الطب الأربعة، الذين لقوا مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بمركز فاقوس.

تشييع جثمان الطلاب ضحايا حادث فاقوس

وانطلقت الجنازات إلى مقابر أسر المتوفين بعد أداء صلاة الجنازة عليهم كل في مكان إقامته، بقرية الملكين البحرية والملكين القبلية واثنين بمدينة الحسينية.

وشارك في الجنازات الآلاف من الأهالي في مشاهد جنائزية مهيبة، عكست الوداع المؤلم للطلاب الأربعة الذين اتصفوا بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

مدير أمن الشرقية يتلقي بلاغا بالواقعة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مركز شرطة فاقوس، يفيد تلقى المركز بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في مركز فاقوس.

و أسفر الحادث عن مصرع كل من: أحمد أشرف محمد علي شعلان، 20 سنة، وأحمد السيد عزت سلامة النجار، 21 سنة، ومحمود محمود العريان، 20 سنة، ومحمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة، وإصابة كريم أحمد السيد يوسف، 20 سنة. وجميعهم طلاب بالفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الطب.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفي فاقوس المركزي تخت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن، كما تم احتجاز المصاب بالعناية المركزة بالمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ونعى محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب المتوفين، ووجه الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتقديم الرعاية اللازمة للمصاب.