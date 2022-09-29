 الحد الأدنى للقبول بالكليات لشهادة معاهد 2022.. يبدأ من 60%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب التنسيق الرئيسي، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد لعام 2022 بمختلف المحافظات، للطلاب المسجيلن للرغبات من تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وذلك تيسيراً عليهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب التي أتاحت الوزارة التسجيل لها منذ أمس الأربعاء وحتى غداً الجمعة، وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات.

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد لعام 2022

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة المعهد المتوسطة «عامين» 2022 بالدرجات، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، بحسب الحدود الدنيا التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- تمريض دمنهور 94.42

- تربية نوعية طنطا 88.78

- سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 87.87

- تمريض طنطا 87.63

- تمريض الإسكندرية 87.58

- تربية نوعية جنوب الوادي 87.44

- سياحة وفنادق الإسكندرية 86.67

- تمريض أسيوط 86.34

- سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 86.04

تمريض المنصورة 85.59

سياحة وفنادق المنصورة 85.15

- سياحة وفنادق الأقصر 85.00

- سياحة وفنادق الفيوم 84.88

- سياحة وفنادق المنيا 84.84

- تمريض كفر الشيخ 84.75

- تمريض بنها 84.20

- سياحة وفنادق بني سويف 83.48

- سياحة وفنادق مطروح 83.03

- سياحة وفنادق مدينة السادات 82.89

- تمريض دمياط 82.85

- تمريض المنوفية بشبين الكوم 82.71

- تمريض المنيا 81.45

- تمريض القاهرة 80.64

- تمريض الزقازيق 80.18

- تمريض بورسعيد 79.73

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 79.33

- تمريض عين شمس 78.68

- تمريض أسوان 78.30

- تمريض سوهاج 77.73

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 77.56

- تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 76.54

- تمريض حلوان 76.14

- تمريض مطروح 76.00

- تمريض الفيوم 75.76

- تمريض جنوب الوادي 75.00

- تمريض بني سويف 75.00

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 75.00

- خدمة اجتماعية حلوان 75.00

- خدمة اجتماعية أسوان 75.00

- العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة 69.76

- العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 65.15

- سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 60.00

- العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحي مصر الجديدة 60.00