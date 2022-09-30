حظك اليوم برج الثور الجمعة 30-9-2022 عاطفيا ومهنيا
كتب:
سمر ايهاب
12:01 ص | الجمعة 30 سبتمبر 2022
برج الثور
مولود برج الثور من الأبراج الترابية ويتسم مولود البرج بقدرته على أن يعمل بجد في حياته المهنية كما أنه يلتزم بشدة بغض النظر عما يحدث من حوله فهو يسعى لتحقيق الكمال في حياته المهنية.
مواصفات برج الثور
ويتسم مولود برج الثور بقدرته على التنظيم بشكل كبير فهو يتعامل بشكل جيد مع موارده المالية لكي يحقق النجاح كما أنه يتحمل المسؤولية بدرجة كبيرة تجعله الأفضل في حياته المهنية، ويدخر الأموال لإنفاقها في الأيام الصعبة.
وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور على النحو التالي:
حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني
القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية لذا عليك أن تراجع نفسك جيدا قبل أي قرار مالي تأخذه في حياتك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.
حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي
قد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك في حياتك، وتقضي أوقات سعيدة مع أحبائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.