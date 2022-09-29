بعد ضبط مديري 4 أكاديميات غير مرخصة ومزورة.. قانوني يوضح العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظتي الجيزة والقاهرة، من ضبط مديري 4 أكاديميات تعليمية أدعت حصولها على تراخيص من الجهات المعنية ومنحها شهادات دراسية معتمدة لعدة جامعات حكومية وأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للدارسين نظير حصولهم على مبالغ مالية، والترويج عن نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

وعن العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات قد حدد عدة مواد في مثل هذه الجرائم، ومعاقبة مرتكب الواقعة بالحبس والغرامة، طبقا لما ورد بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات.

السجن 5 سنوات

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 206 من قانون العقوبات، تنص على كل من قلد زورًا، أختام او علامات إحدى المصالح الحكومية أو إحدى الجهات الحكومية بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن لا يقل عن عام ولا يزيد عن 5 سنوات.

وتابع أشرف ناجي، أن المادة 207 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات العامة، واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حين تم تحديد 4 أكاديميات غير مرخصة بنطاقي القاهرة والجيزة، من قبل أجهزة الأمن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين عليها، وهم 4 أشخاص احتالوا على راغبي الحصول على شهادات ودبلومات علمية في مجالات مختلفة، وإنشاء صفحات إلكترونية باسم الأكاديميات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن ذلك النشاط.

اعتراف المتهمين وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وبالفحص تبين وجود صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء الأكاديمية على شبكة الإنترنت ومحادثات نصية بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.