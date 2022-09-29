أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 2022، خلال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية «رياضة وعلوم»، في إطار القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد.

تنسيق معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة، بواسطة رقم الجلوس والرقم السري.

ويقبل معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات، حد أدنى 208 درجات.

الحدود الدنيا للمعاهد

- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 210.0 درجات.

- القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول 210.0 درجات

- العالي للعلوم الأدارية بلقاس دقهلية 210.0 درجات.

- المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 210.0 درجات.

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 210.0 درجات.

- العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 209.0 درجات.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.0 درجات.

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 209.0 درجات.

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 208.0 درجات.

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 208.0 درجات.

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجات.

- العالي حاسب وادارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجات.

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال 211.0 درجة.

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 210.0 درجات.

- العالي سياحة وفنادق الغردقة 210.0 درجات.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 210.0 درجات.