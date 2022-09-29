خدمات يوفرها صندوق التكافل بجامعة جنوب الوادي للطلاب.. مساعدات مالية

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، بدء تلقي إدارة النشاط الاجتماعي والمعسكرات بالجامعة لطلبات الاستفادة من خدمات صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، وتتضمن مصروفات السكن بالمدينة الجامعية، ومساعدات مالية، ومصروفات دراسية، لجميع الطلاب غير القادرين، من خلال تقديم الطلبات إلكترونيا على أيقونة مخصصة لذلك.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه يتم تسجيل الطلبات إلكترونيا على الأيقونة المخصصة لخدمات صندوق التكافل الاجتماعي بموقع الجامعة، ثم استكمال الإجراءات لدى إدارة النشاط الاجتماعي، وفقا للجدول الزمني لاستقبال طلبات الكليات منعا للتزاحم.

مواعيد تسجيل الكليات

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لطلاب كليات التربية، والعلوم، والزراعة، والطب البيطري، ويوم الأحد لطلاب كليات الحقوق، والآثار، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، ويوم الاثنين لطلاب كليات التجارة، والتمريض، والتربية الرياضية، والتربية النوعية، ويوم الثلاثاء لطلاب كليات الآداب، والإعلام، والطب البشري، والحاسبات والمعلومات، ويوم الأربعاء للهندسة، ومعهد فني تمريض، ومعهد فني صحي، وطب الأسنان.

خطوات التسجيل بصندوق التكافل الاجتماعي

وذكر «بدوي»، أن خطوات التسجيل في الصندوق تكون إلكترونيا، من خلال اختيار الطالب أيقونة طلاب وخريجين من الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة، ثم أيقونة صندوق التكافل الاجتماعي، ثم يقوم بعمل الطلب بعد تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور، وبعد استيفاء كل البيانات يقوم برفع المستندات المطلوبة.