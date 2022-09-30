حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 30-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يمر مواليد برج الحمل بأحداث سعيدة اليوم ويقضي أوقات مميزة مع الأسرة والأصدقاء، كما يحذر الفلك مواليد برج الحوت؛ فالقمر يتواجد في وضع معاكس، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي للعديد من الأبراج اليوم الجمعة.

وفيما يلي، نقدم تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد للوطن، والخاصة بتفاصيل حظك اليوم لمختلف الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر.

حظك اليوم برج الحمل 30-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ مما يمدك بالمعنويات المرتفعة وتجتمع اليوم مع الأصدقاء ومع محبوبك.

حظك اليوم برج الحمل 30-9-2022 على الصعيد المهني

تجد نفسك اليوم تفكر وتدرس الأمور بطريقة إيجابية كما تجد أحلامك اليوم قابلة للتحقيق مما يشعرك بالسعادة.

حظك اليوم برج الثور 30-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وعليك أن تهتم بالشؤون المالية وتراجعها جيدا، وقد تبدأ صفحة جديدة من حياتك.

حظك اليوم برج الثور 30-9-2022 على الصعيد العاطفي

قد تكتشف اليوم أمورا لم تعرفها من قبل وتم إخفائها عنك.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-9-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للإستقلالية ولا تقبل بأن يتدخل أحد في حياتك أو يسيطر عليك.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-9-2022 على الصعيد المهني

اليوم ليس مميزا لمواليد برج الجوزاء، حيث يتواجد القمر في مواجهة برجهم؛ ما يزيد من عليهم الضغوط والمتاعب.

حظك اليوم برج السرطان 30-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك السادس مما يساعدك على أن تتصرف بنضج للأمام وبلباقة.

حظك اليوم برج السرطان 30-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي يمر به مواليد برج السرطان، إلا أنهم يكونون مؤثرين اليوم فيمن حولهم، ويكونون على استعداد للتعاون معهم.

حظك اليوم برج الأسد 30-9-2022 على الصعيد المهني

تواجد الشمس في منزل العلاقات اليوم يدفع مواليد برج الأسد للعمل بإصرار وجهد.

حظك اليوم برج الأسد 30-9-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر فيمن تحب بكل الود والعطف.

حظك اليوم برج العذراء 30-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق اليوم؛ ما يشعرك بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج العذراء 30-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تبالغ في ردود فعلك اليوم.

حظك اليوم برج الميزان 30-9-2022 على الصعيد المهني

تعيش أجواءً سعيدة اليوم وتكون حافلة بالمفاجآت.

حظك اليوم برج الميزان 30-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات؛ ما يساعدك على أن تحصل على الحب والإعجاب.

حظك اليوم برج العقرب 30-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المال؛ ما يدفعك للاهتمام بكل ما يتعلق بأمورك المهنية والمالية.

حظك اليوم برج العقرب 30-9-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع في أقوالك وردود فعلك اليوم، وكن لبقًا في حديثك.

حظك اليوم برج القوس 30-9-2022 على الصعيد المهني

عليك إدارة أمورك جيدا اليوم لكي تعطي انطباعا مميزا عن نفسك.

حظك اليوم برج القوس 30-9-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في لفت الأنظار إليك وتعرف كيف تفرض سيطرتك على الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الجدي 30-9-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تعمل في صمت وأن تنتبه لتصرفاتك جيدًا.

حظك اليوم برج الجدي 30-9-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تتبع ما يميله عليك حدسك لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك.

حظك اليوم برج الدلو 30-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الحادي عشر؛ ما يجعلك تتمتع بتفاؤل ولياقة بدنية عالية.

حظك اليوم برج الدلو 30-9-2022 على الصعيد العاطفي

تمتلئ اليوم بطاقة عاطفية تجعلك تطير وتحلق بالسماء.

حظك اليوم برج الحوت 30-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس في منزل العمل وعليك أن ترتب أولوياتك جيدا.

حظك اليوم برج الحوت 30-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تساعد نفسك لإصلاح علاقتك بمن تحب.