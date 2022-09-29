شاب مصري اكتشف ثغرات بجوجل وأصبح مديرا لأمن المعلومات بفيزا الهولندية

شاب مصري أبهر العالم بذكائه ومعرفته الرقمية، فمنذ أن كان طالبا في الجامعة، وهو يكتشف ثغرات وطرق اختراق لكبرى المواقع والمنصات الدولية، ما أتاح له الفرصة ليكون مديرا لفريق أمن المعلومات في شركة فيزا الهولندية.

إنه المهندس إبراهيم حجازي، الذي تمكن وهو طالب بالجامعة من اكتشاف 190 ثغرة في موقع التواصل الشهير ياهو، و65 ثغرة عالية الخطورة في جوجل، وحصل في الثانوية العامة على 74%، لكنه استمر في عمله، وواصل النجاح من أجل تحقيق أحلامه إلى أن أصبح واحدا من أعلام مجال أمن المعلومات الرقمية.

تدرج وظيفي في كبرى الشركات العالمية

وبدأ «حجازي» مجال أمن المعلومات، بعد تخرجه بالعمل كمدير لأنظمة تشغيل، ثم مهندس أمن معلومات، ثم مختبر اختراق، إلى أن وصل إلى محلل اختراقات إلكترونية ومهندس حماية أنظمة وشبكات، إلى أن أصبح مهندس أمن المعلومات بشركة فيزا العالمية.

ويقود الفريق المسؤول عن تأمين عمليات الدفع الذكية، إضافة لذلك، حصل على جائزة أفضل باحث أمن معلومات في الوطن العربي، من المؤتمر العربي لأمن المعلومات في 2019، وتم تصنيفه كأفضل باحث أمني لشركة ياهو في 2014 و2015، بعد اكتشافه عشرات الثغرات عالية الخطورة في مواقع وتطبيقات الشركة.

استجابة لنداء الوطن

ولم يتأخر المهندس إبراهيم حجازي عن نداء الوطن، وعمل ضمن فريق المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في مصر التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يتولى مواجهة أي محاولات اختراق للوزارات والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية الإلكترونية الحساسة في مصر، بالإضافة لعمله في تأمين البنوك العالمية إلكترونيا.

الإشراف على 2 مليار عملية تحويل إلكتروني

وقال المهندس إبراهيم حجازي، مدير فريق أمن المعلومات في شركة فيزا الهولندية، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «مصر تستطيع» إن فريقه مختص بمتابعه وتأمين عمليات الدفع الإلكتروني من الهواتف والساعات الرقمية على مستوى العالم وخاصة العمليات الكبرى الخاصة بكبرى العلامات التجارية الإلكترونية، لافتا إلى أنه يشرف على 2 مليار عملية تحويل مالي في خلال عام أو عامين من خلال فريقه الذي يتضمن 11 مراقبا أمنيا بهولندا، بالإضافة لفرق تأمين إضافية من انجلترا وسنغافورة.