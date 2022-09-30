منصات ووسائل لمتابعة المواد الدراسية بعيدا عن السناتر.. أون لاين

ساعات قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، ليبدأ الطلاب رحلة المذاكرة ومتابعة الدروس الخاصة بمختلف المواد لكي يتجاوزون العام الدراسي بتفوق.

وفي ضوء تحذير وزارة التربية والتعليم من الدروس الخصوصية التي يلجأ إليها الطلاب بديلا عن الذهاب للمدارس أو لزيادة فهمهم للغة أو للمواد التي يدرسونها، أطلقت الوزارة العديد من المنصات التي يمكن من خلالها الطلاب متابعة الدروس المختلفة إلكترونيا ودون تكاليف أو جهد كبير.

منصات لمتابعة الدروس

يمكن متابعة الدروس المختلفة لكافة الصفوف الدراسية من خلال منصة حصص مصر، حيث يتم بث المواد بشرح كاف من قبل المدرسين، ويتم تقديم مراجعات، وأسئلية وأجوبة، ونماذج امتحانات استرشادية للطلاب من المرحلة الإعدادية حتى الثالث الثانوي.

قناة مدرستنا

وتتيح وزارة التربية والتعليم الدخول على قناة مدرستنا عن طريق تنزيلها على نايل سات ومتابعة الدروس المختلفة بها من الصفوف الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، ويمكن متابعة كافة الدروس بها مجانا، عن طرق القناة أو عبر حسابها على يوتيوب، أو فيس بوك.

تردد قناة مدرستنا 2 هو 12206، وتردد قناة مدرستنا 1 هو 12303.

الاستفادة من منصة حصص مصر

ويمكن الاستفادة من منصة حصص مصر، من خلال الدخول إليها إلكترونيا أو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتسجيل حساب جديد وتسديد سعر الاشتراك في المنصة حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة من المناهج المختلفة وشرحها بالتفصيل.

ولا يقتصر الأمر على منصة حصص مصر، بل توفر التربية والتعليم 6 منصات إلكترونية لمساعدة الطلاب في تعلم دروسهم وفهمها أبرزها بنك المعرفة المصري ويتم الدخول عليه من خلال الرابط المخصص لذلك ويتم تسجيل الاسم وكلمة المرور، وبعدها يجرى اختيار أيقونة الدليل الدراسي ثم اختيار المادة المراد متابع الشرح الخاص بها بشكل مجاني.

كما يمكن متابعة بعض المنصات بمقابل مادي رمزي، مثل منصة التعليم الإلكتروني

منصة البث المباشر

منصة ذاكر

منصة القنوات التعليمية

المكتبات الإلكترونية