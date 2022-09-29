حظك اليوم برج الميزان الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان من الشخصيات الحساسة التي تخشي دائمًا التعرض للخيانة أو الكذب؛ ما يجعله يأخد وقتًا طويلًا للثقة في الآخرين، ومع ذلك فهو مستمع جيد لكل ما يدور حوله.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الميزان من محبي متابعات حركات الفلك والكوكب في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على المستوى العملي، يحذرك الفلك اليوم من المغامرة فيما يخص الأمور المالية أو المهنية، بل يجب أن تكون حريصًا لأبعد مدى، وذلك بسبب وجود القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تضيف «فؤاد»، أن صاحب هذا البرج على المستوى العاطفي، عليه أن يكون حذرًا اليوم ومستيقظَا فيما يتعلق بأفعاله وردوده على الشريك، وعليه أن يتذكر أن خطأ واحد يكفي لعرقلة خططك.

برج الميزان والعائلة

امرأة برج الميزان تعشق أفراد أسرتها، فهي أم مثالية تهتم بكافة تفاصيل أطفالها، كما أنها تحاول المساواة بين الجميع، كما أنها داعم قوى للزوج.