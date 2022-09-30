«حياة كريمة»: مشروعات المرحلة الأولى جاهزة للعمل في 30 ديسمبر

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن هناك زيارات ميدانية تتم من القيادة السياسية للمحافظات المختلفة بغرض التأكد بأن كل مرافق مشروعات المرحلة الأولي يتم الانتهاء منها، وكذا ما تم الانتهاء منه وبات جاهزا لدخول الخدمة.

جاد الكريم: نعمل على ترفيق المشروعات التي تم إنشائها

وأضاف «جاد الكريم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لتقديم تلك المشروعات خدماتها للمواطنين كان لزاما أن يكون تم الانتهاء من التوصيلات المختلفة وعمليات التأسيس التي تضمن بأن تقدم تلك المشروعات خدمات جيدة للمواطنين.

جاد الكريم: عندنا عدد كبير جدا من المشروعات تم الانتهاء منها

واستطرد: «عندنا عدد كبير جدا من المشروعات تم الانتهاء منها، وأغلب مشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية والمدارس وعدد كبير من المراكز الطبية ومراكز الشباب، والآن يتم توصيل المرافق لتلك المنشآت وستكون جاهزة لتقديم الخدمات بداية من يوم 30 ديسمبر المقبل».

وأوضح أنه جرى إنشاء 332 مجمعا حكوميا، وتم انهاء 90% من عمليات الإنشاء الخاصة بها، وهناك 330 مجمعا زراعيا تم الانتهاء من إنشاء 300 مجمع تماما، وبالنسبة للمدارس يجري بناء 2800 مدرسة، وتم الانتهاء من إنشاء 85% من العدد المذكور، «بعضها دخل الخدمة بالفعل مع بداية العام الدراسي».

وتابع: «فيه 1106 مراكز طبية على مستوى المحافظات بالنموذج المطور والمتوافق مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ومستمرة معانا لحد 30 ديسمبر، لأن مستوى التجهيز فيها عالي شوية علشان تقدر تقدم خدماتها للمواطنين».