أوكرانيا تعلن مقتل 10 جنود روس في منطقة العمليات الجنوبية

قالت قيادة العمليات الأوكرانية، إن الوضع في منطقة العمليات الجنوبية متوتراً وصعباً، مشيرة إلى أن قوات بلادها تسيطر على الوضع.

وأوضحت قيادة العمليات الأوكرانية، أن القوات دمرت تدمير طائرتين بدون طيار من طراز «أورلان 10»، في «خيرسون» وفي منطقة «أوديسا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، طائرة مروحية هجومية من طراز «كا 52 أليجيتور»، في منطقة «بريسلاف» بـ«خيرسون»، فيما شن الجيش الروسي، 6 غارات جوية.

وأشارت العمليات الأوكرانية، إلى مقتل 10 جنود روس، وتدمير قاذفة صواريخ متعددة من طراز «جراد»، و3 دبابات.

وارتفع عدد قتلى القصف الأوكراني على قافلة من السيارات المدنية المتجهة إلى منطقة «زابوريجيا»، إلى 30 شخصا، وإصابة 88 آخرين بينهم طفلة «3 سنوات».

وأشار عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية للمنطقة، فلاديمير روجوف، إلى أن من بين القتلى طفلان؛ فتاة «11 عاما»، وطفل«14 عاما»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

من جانبها، قالت إدارة «شرطة نيويورك» الأمريكية، إن القنصلية الروسية في شرقي «مانهاتن»، تعرضت للتخريب، بالطلاء، أمس الجمعة، فيما قال مسؤولون إنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره «تحيز محتمل»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعرضت القنصلية الروسية للحادث، بعد ساعات من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة 4 مناطق:«لوجانسك» و«دونيتسك» و«زابوريجيا» و«خيرسون» اتفاقيات الانضمام إلى «موسكو».

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى عدم وجود كلمات مرئية، موضحة أن خطوطا عريضة من الطلاء الأحمر، انتشرت عبر واجهة الطابق الأرضي من مبنى القنصلية الروسية، وتغطي النوافذ والأبواب المزدوجة.

Anti-Russian street art from New York: there the Russian Consulate General was doused with red paint. A masked and hooded man approached the building with a sprinkler and quickly flooded it. Judging by the video, no one guards the building. ???? pic.twitter.com/Q6tpmObV33