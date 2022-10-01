رئيس جامعة حلون للطلاب في أول يوم دراسي: كل المجهودات مسخرة لخدمتكم

استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2022-2023 على أنغام الأغاني الوطنية، بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين ومديري العموم بالجامعة.

«قنديل»: كل المجهودات مسخرة لخدمة الطالب

وخلال كلمته، أكد «قنديل»، أنه تم صيانة جميع المرافق والمعامل والمدرجات وتجهيز قاعات المحاضرات وتعقيمها، وتم إعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، بجانب حرص الجامعة على استخراج كارنيه الجامعة للطلاب خلال الأيام الأولى من العام الجامعي.

وحث رئيس جامعة حلوان، الطلاب على ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية فهى تظهر الجوانب الإيجابية في شخصية الطلاب، موضحا أن الأسر الطلابية بالجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب لتعريفهم بالجامعة والكليات والأنشطة المختلفة التي يمكن أن يشاركونها خلال العام الدراسي.

كما أكد أن كل المجهودات مسخرة لخدمة الطالب لكى يحصل على حقوقه كاملة، موجها رسالة إلى الطلاب الجدد بضرورة الاستمتاع بحياة الطالب الجامعي من خلال التعليم الجيد والاشتراك في الأنشطة الطلابية، وحب الجامعة، والاستعداد للخروج لسوق العمل.

«رفاعي»: انتهينا من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة

من جانبه، قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلا، أنه جرى إنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات، مؤكدًا جاهزية المدرجات لاستقبال الطلاب.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن مكتبه مفتوح أمام جميع الاستفسارات من الطلاب، والتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

وفي نهاية فعاليات حفل الاستقبال، تم رفع علم جمهورية مصر العربية وأداء تحية العلم، وحرصت الأسر الطلابية التقاط الصور التذكارية مع الدكتور السيد قنديل.