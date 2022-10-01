حملة تطوعية لتطهير مياه النيل وحمايتها من الملوثات (فيديو)

لم يعد تنظيف النيل نشاطا ترفيهيا، على الأقل لهؤلاء الشبان والفتيات، الذين استجابوا لاستغاثة النهر من الانتهاكات الملوثة لمياهه، فانطلقوا في حملة واسعة بعدة محافظات لجمع ما استطاعوا من النفايات الطافية على سطح النيل، التي تبرهن على حجم الممارسات البشرية الملوثة لشريان الحياة الوحيد في مصر.

الحملة تهدف للحفاظ على النيل

الحملة قادتها مؤسسات مدنية ودعمتها منظمات أممية، وتطوعت بها شركات خاصة برعاية حكومية، وتتماشى مع سياسة الدولة للحفاظ على النيل، وترشد استهلاك مياهه، التي تعتمد عليها البلاد كليًا، في تأمين احتياجاتها من المياه العذبة.

قال عبدالرحمن أيوب، مهندس متطوع، إن تطهير المياه لا يقبل التأجيل وهذا ما نفعله حاليا، متابعا: «احنا عاوزين كوكب قابل للعيش، عن طريق أي مبادرة»، وذلك خلال تقرير عرضته فضائية «سكاي نيوز عربية» الإخبارية.

ويحمي القانون مياه النيل من خلال النص على عدة محذورات، أبرزها إلقاء المخلفات بأنواعها وإقامة منشآت ملوثة على ضفافه وتسرب وقود المركبات النهرية إلى المياه.

دعم الأمم المتحدة للحملة

من جانبها أوضحت إيلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة في مصر أن الأمم المتحدة تدعم بقوة الأشخاص والشباب الذين يقدمون مبادرات تهدف للمحافظة على البيئة، متابعة: «نحن هنا لنظهر دعمنا الكامل للشباب المصري الذين يطروحون مثل هذه المبادرات وكذلك أجيال المستقبل الذين يجب أن نستمع لهم».