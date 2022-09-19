آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2022.. باقي أيام

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر محرك البحث «جوجل»، تخوفًا من إضافة غرامة أو فصل خدمة الحرارة عن التليفون الأرضي، مما يؤدي إلي قطع خدمة الإنترنت.

وفي السطور التالية، يعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2022 تجنبًا لقطع الخدمة.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو

ووفق الشركة المصرية للاتصالات، فإنها تتيح للمواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي خلال الفترة من 1 إلى 15 من الشهر، فيما يمكن للمواطنين دفع قيمة الفاتورة في أي وقت من 1 إلى 30 من الشهر دون غرامة، كما تستمر حتى 14 أغسطس دون دفع غرامة أيضا.

إذا لم يتم سداد قيمة الفاتورة يتم بعدها إضافة غرامة، حتى يوم 15 سبتمبر، في حالة الاستمرار في عدم الدفع يتم قطع الخدمة جزئيًا، حيث يصبح خط الهاتف استقبال فقط، ثم يتم قطع الخدمة تماما، في شهر أكتوبر، بعد 4 أشهر.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتضمن الآتي:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، واختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- يتم كتابة البيانات المطلوبة، والتي تتضمن كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي والضغط على «إظهار الفواتير».

يختار بعد المستخدم سداد الفواتير، وفي تلك الحالة سيطلب منك تحديد كيفية التسديد عبر بطاقات الائتمان أو فيزا ميزة، ويتم في هذه الطريقة إدخال بيانات البطاقة والتسديد.

والطريقة الأخرى من خلال شركات التحصيل الإلكتروني، سواء من خلال تطبيقاتها على الهواتف الذكية أو من فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.