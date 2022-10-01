أسعار الكشاكيل والكراريس في الفجالة 2022.. الـ 10 تبدأ من 50 جنيها

بالتزامن مع بداية العام الدراسي، يبحث الكثيرون من أولياء الأمور عبر المحركات العالمية «جوجل» عن أسعار الكشاكيل والكراريس في الفجالة 2022 ومستلزمات المدارس بأرخص الأسعار والتي تتناسب مع ميزانية معظم الفئات المجتمعية.

وفي التقرير التالي، ننشر أسعار الكشاكيل والكراريس في الفجاله 2022 ومستلزمات المدارس، وفق جولة قامت بها بوابة «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكشاكيل والكراريس في الفجالة 2022

وقال فرغلي عبد الله، أحد الباعة في سوق الفجالة، إن أسعار الكشاكيل والكراريس في الفجالة، اختلفت حسب نوع الخامة وعدد الأوراق، حيث إنه يباع 10 كشاكيل عادي بسعر 50 جنيهًا، ويرتفع السعر لنحو 75 جنيهًا للخامات الجيدة، مضيفًا أن الـ20 كراسة عادي بسعر 55 جنيهًا، وترتفع لـ 60 جنيهًا للأنواع الجيدة.

وأضاف أن سعر كشكول السلك يتراوح ما بين 7.5 إلى 90 جنيهًا حسب عدد الأوراق التي تبدأ 60 إلى 250 ورقة.

أسعار مستلزمات المدارس

أما باقي أنواع المستلزمات المدارس، فقد تراوح سعر دستة الأقلام الجاف ما بين 15 إلى 70 جنيهًا حسب بلد المنشأ، بينما يبدأ سعر دستة الأقلام الرصاص من 15 جنيهًا وحتى 50 جنيهًا، والمقلمة تتراوح ما بين 15 إلى 75 جنيهًا.

فقد تراوح سعر الزمزمية المصرية ما بين 15 إلى 25 جنيهًا، والمستوردة بنحو 50 جنيهًا، بينما اللانش بوكس مستورد 85 جنيهًا، والمصري من 25 إلى 50 جنيهًا.

أسعار الشنط 2022 في الفجالة

أما عن أسعار الحقائب المدرسية، فقد تراوحت أسعار الشنط للحضانة ما بين 95 إلى 150 جنيهًا، أما شنط الصف الأول الابتدائي تبدأ من 175 إلى 200 جنيه، أما الحقائب المدرسية من رابعة ابتدائي وحتى الإعدادية تبدأ من 150 جنيهًا، وتصل لـ 450 جنيهًا، وشنطة الترولي التي تتضمن مقلمة ولانش بوكس وترولي، مناسبة حتى الإعدادية، ويصل سعرها إلى 550 جنيهًا.