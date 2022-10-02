في 11 نقطة.. تفاصيل أول يوم دراسي بالمدارس والجامعات

انطلق العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات حيث بدأ الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 وينتهي يوم الخميس 26 يناير 2023، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

25 ألف طالب بالمراحل التعليمية

وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل أول يوم دراسي بالمدارس والجامعات في النقاط التالية، حسبما صرح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

- لا يوجد أي شكاوى وردت لوزارة التربية والتعليم تعيق العملية الدراسية في الـ 12 محافظة التي بدأت بها الدراسة، وباقي المحافظات اليوم الأحد.

- 58 ألف و800 مدرسة تستقبل 25 مليون طالب في مختلف المحافظات.

- نستهدف ضمان انتظام العملية التعليمية والتركيز على الدور التربوي بالمدارس.

- نهدف خلال العام الحالي لعودة الطلاب للمدرسة بشكل فيه متعة للتعلم.

- اهتمام كبير بالمشروعات البحثية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

12 جامعة أهلية جديدة

- 12 جامعة أهلية بدأت الدراسة بها و6 جامعات تكنولوجية لأول مرة.

- انضمام 2 من الجامعات الخاصة للمنظومة التعليمية هذا العام، وكليات جديدة بأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- وزير التعليم العالي أجرى 4 جولات تفقدية بالجامعات بينها جامعات أهلية وتكنولوجية.

- 70% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر بالجامعات الحكومية.

- الدولة ضخت استثمارات ضخمة في منظومة البنية التكنولوجية في الجامعات الحكومية الثلاث سنوات الماضية لتحويلها لجامعات ذكية.

- عدد المستشفيات الجامعية وصل لـ120 مستشفى بدلا من 89 مستشفى في 2014.