«مياه الجيزة»: لجنة لغسل شبكات فيصل للتأكد من خلو المواسير من الشوائب

أكد وليد عابدين المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إرسال فريق عمل من الشركة لفحص شبكات المياه بمنطقة فيصل الواقعة في نطاق عمل الشركة بعدما اشتكى بعض الأهالي من وجود شوائب ورمال بمواسير المياه الخاصة بعقاراتهم.

خط المياه تم عمله وإنشائه بالجهود الذاتية من الأهالي

قال «عابدين» لـ«الوطن»، إن الشركة تقوم الآن بإجراء عملية غسيل للشبكات، لافتا إلى أن خط المياه تم عمله وإنشائه بالجهود الذاتية من الأهالي وجاري مراجعة الموقف كاملا وإعداد تقرير مفصل لعرضه على المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة.

استيفاء المعمل لمتطلبات الجودة

وأشار عابدين إلى أن تجديد شهادة الأيزو الدولية «17025» للمعمل المركزي بهضبة الأهرام تم بعد إجراء هيئة «الإيجاك»‏ الاختبارات اللازمة لاعتماد تجديد الشهادة، لافتا إلى أن تجديد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزي لمياه الشرب يعكس مدى دقة التحاليل والنتائج واستيفاء المعمل لكافة متطلبات الجودة.

اتباع إجراءات الجودة العالمية

وأضاف أن المعمل المركزي يقوم بإجراء العديد من التحاليل متناهية الدقة للتأكيد على جودة مياه الشرب التي تصل للمواطن بمحافظة الجيزة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة المعملية مع اتباع كافة إجراءات الجودة العالمية.