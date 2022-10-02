كمين بميدان المنيب.. تفاصيل القبض على متهمين انتحلوا صفة محصلين كهرباء

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً من صاحب مطعم شهير يفيد بقيام شخصين بالنصب عليه، وتحصيل أموال منه مدعين أنهما من إدارة الكهرباء التابعة لقسم الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها.

بلاغ بالنصب على صاحب مطعم

وبعمل التحريات الأولية وسؤال صاحب المطعم، بقيادة اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين قيام شخصين بالنصب على المجني عليه بادعائهما أنهما محصلان من إدارة الكهرباء بدائرة قسم شرطة الهرم، وقاما بفحص عداد الكهرباء الخاص بمخزن المطعم، وطلبا من مدير المطعم دفع مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وانصرفا على الفورعقـب تحصلهما على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه دون تسليمه إيصـالا بالمبلغ.

ضبط المتهمين

كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين تـواصل أحـدهما مـع مـدير المطعـم من جديد وطلـب منـه مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيـه نظير عـدم إثبات بعض المخالفات على المحل، واتفقا على التقابل معهما بميدان المنيب، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، بعد عمل كمين لهم، بمساعدة العاملين بالمحل وكان بصحبتهم شخص آخر.

أوراق خاصة بالكهرباء مع المتهمين

وتحفظت الأجهزة الأمنية على مبلغ مالي قدره 1525 جنيها، وأوراق خاصة بالكهرباء، وطلب رفع العدد، و6 تقارير «فني معاينة»، وطلب توصيل عداد كهرباء، و۳ دفاتر طلب حضور، وطلب تقديم عداد كهرباء، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.