الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 عن طريق الهاتف.. اعرف الخطوات

يسعى المشتركون في شركات توزيع الكهرباء في جميع المحافظات، بعد إصدار قيمة استهلاكات فواتيرالكهرباء عن شهر أكتوبر 2022، للاستعلام عالاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 عن طريق الهاتف.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 عن طريق الهاتفوكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» الخطوات التي يجب اتباعها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 عن طريق الهاتف

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء 2022 عن طريق الهاتف، ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الشركة القابضة للكهرباء؛ لمنع تكدس المواطنين أمام شركات التوزيع، ويمكن تنزيل تطبيق الاستعلام عن الفاتورة من خلال الهاتف عن طريق متجر جوجل بلاي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء 2022

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» عن الخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو الكهرباء للاستعلام عن فاتورة أكتوبر 2022 كالآتي:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء من خلال الرابط التالي.

الخطوة الثانية: الضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة: الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

الخطوة الرابعة: تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

الخطوة الخامسة: إدخال الاسم ورقم العداد، الذي يتكون من 10 أرقام.

الخطوة السادسة: الضغط على زر استعلام.