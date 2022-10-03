مواصلات مصر تعلن مواعيد خطوطها بالقاهرة الكبرى.. 8 خطوط مختلفة

أعلنت شركة مواصلات مصر، المسئولة عن تشغيل أول أوتوبيس ذكي في مصر، عن المواعيد الخاصة بجميع خطوطها داخل محافظة القاهرة الكبرى وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، وتسهيلا على طلاب المدارس والجامعات في استقلال أتوبيسات موصلات مصر، والتي يوجد بها نحو 8 خطوط مختلفة.

مواعيد رحلات موصلات مصر

في إطار اهتمام شركة موصلات مصر بجميع عملائها والمستخدمين لخطوطها يوميا، أعلنت أن مواعيدها ثابتة لم تتغير مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث إن جميع خطوط الشركة تبدأ العمل من السادسة صباحا حتى الساعة الثانية عشر صباحا.

خطوط شركة موصلات مصر

تبدأ الرحلات من 6 بعد الفجر وحتى 12 صباحًا، اعرف رقم خط أتوبيسات النقل العام ومسار الأتوبيس قبل مغادرة المنزل من موقع البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة من هنا، ولا توجد تعريفة محددة للأتوبيس في مواصلات مصر وإنما تختلف باختلاف الرحلة والمسافة:

- الخط الأول: يتحرك من كلا من التجمع الثالث ومعهد العلوم الإدارية وميدان أرابيلا ووينتهي في منطقة المرج الشرقية.

- الخط الثاني: يتحرك من امام الجامعة الأمريكية مرورا بشارع التسعين وصولا حتى قسم الحدائق.

- الخط الثالث: يبد من امام كلية البنات الإسلامية، مرورا بامتداد رمسيس وميدان العباسية، وصولا الى منطقة الدراسة.

- الخط رقم 7: من العمرانية والجيزة وشارع مراد، حتى شارع الأزهر.

- رقم الخط 8: من المريوطية ووصلا الى شارع الهرم والجيزة ، وحتى ميدان عبد المنعم رياض وموقف احمد حلمي.

خط رقم 8: يبدأ الخط من منطقة المسرة وصولا حتى شارع شبرا والمظلات، ومرورا على كل من شوارع سعد سليم والإسماعيلية ونهاية الخط في العباسية.

هذا ومن المعروف أن مواصلات مصر تمتلك عدة خطوط في عدد من المناطق، أبرزها: «القاهرة الجديدة ـ عبد المنعم رياض، القاهرة الجديدة - جامعة القاهرة، القاهرة الجديدة - سرايا القبة، إمبابة، العبور - الحي السابع مدينة نصر، دوران شبرا - لقاهرة الجديدة - المعادي، المطار - مطار القاهرة، عبد المنعم رياض - حدائق الأهرام».