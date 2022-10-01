لمدة 10 أيام.. مواعيد وأماكن سيارات المياه المتنقلة لخدمة أهالي الإسكندرية

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقلة بالأحياء والمناطق التابعة لها، بدءًا من اليوم السبت وحتى يوم 10 أكتوبر الجاري، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة؛ للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء بالأماكن التالية:

ـ مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة ب «شرق» أمام فندق أمون المنشية من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا.

ـ مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة ب «وسط» بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 9 صباحًا حتى 8 مساء.

ـ مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة ب «غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحًا حتى 3 ونصف عصرًا.

ـ مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة «أمام فرع شركة المياه بالبيطاش» من 4 عصرًا حتى 8 مساء.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت الشركة أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة كالآتي:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005.

- للتواصل سيارة وسط 01275918001.

- للتواصل سيارة غرب 01275918003.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وأشارت إلى الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين كالآتي:

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.