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«على قد الإيد».. سيارات مستعملة تبدأ من 23 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
10:25 م | السبت 01 أكتوبر 2022
أسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات المستعملة

قال بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن السوق شهدت ارتفاعا في نسبة المبيعات خلال الأشهر الماضية.

أسعار السيارات اليوم

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»،  أن السبب هو  قيام راغبي شراء السيارات  بامتلاك سيارات مستعملة بسعر مناسب «على قد الإيد».

وأوضح أن الشباب من الجنسيين لجأوا إلى شراء سيارات مستعملة بأسعار لا تتجاوز 50 ألف جنيه بسبب أزمة التضخم العالمية في أسعار السيارات الجديدة.

سوق السيارات المستعملة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة أسعار عدد من السيارات فى السوق المحلية.

لادا 2107 1991

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 23,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 30,000 جنيه

لادا 2107 1995  

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24,000 جنيه         

أعلى سعر  للسيارة في السوق المحلية: 29,000 جنيه

فيات 128 1997   

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه

أقل  سعر  للسيارة فى السوق المحلية: 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 29,000 جنيه

لادا 2105 1992

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 27,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه         

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29,000 جنيه

فورد فيستا 1996

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 28,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 33,000 جنيه

سيتروين Ax 1996 

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 28,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:  22,000 جنيه         

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 33,000 جنيه

مازدا 121 1997  

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 28,000 جنيه         

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 25,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 31,000 جنيه

فيات 128 1998   

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 28,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 25,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 33,000 جنيه

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