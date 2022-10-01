«على قد الإيد».. سيارات مستعملة تبدأ من 23 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:25 م | السبت 01 أكتوبر 2022
أسعار السيارات المستعملة
قال بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن السوق شهدت ارتفاعا في نسبة المبيعات خلال الأشهر الماضية.
أسعار السيارات اليوم
وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب هو قيام راغبي شراء السيارات بامتلاك سيارات مستعملة بسعر مناسب «على قد الإيد».
وأوضح أن الشباب من الجنسيين لجأوا إلى شراء سيارات مستعملة بأسعار لا تتجاوز 50 ألف جنيه بسبب أزمة التضخم العالمية في أسعار السيارات الجديدة.
سوق السيارات المستعملة
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة أسعار عدد من السيارات فى السوق المحلية.
لادا 2107 1991
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 23,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 30,000 جنيه
لادا 2107 1995
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29,000 جنيه
فيات 128 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 29,000 جنيه
لادا 2105 1992
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 27,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29,000 جنيه
فورد فيستا 1996
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 28,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 33,000 جنيه
سيتروين Ax 1996
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 28,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 22,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 33,000 جنيه
مازدا 121 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 28,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 25,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 31,000 جنيه
فيات 128 1998
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 28,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 25,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 33,000 جنيه