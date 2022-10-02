«الصحة» توجه رسالة لأولياء الأمور: طعموا ولادكم ضد كورونا

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة إلى جميع العاملين في الدولة بشكل عام، وأولياء الأمور بشكل خاص، بضرورة الحصول على لقاح كورونا والجرعات التنشيطية، والحرص على تطعيم أبنائهم، لافتًا إلى أنّ فيروس كورونا مازال منتشرًا، ويجب الحصول على اللقاحات الخاصة به، لتعزيز الجهاز المناعى ضد الفيروس ومتحوراته.

الالتزام بالاجراءات الاحترازية لن يكفي وحده

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يكفي وحده للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية تلقي لقاح كورونا والجرعات التنشيطية، لأنها تضمن فرصة حماية أكبر من العدوى.

وأوضح «عبدالغفار» أنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضًا كبيرًا في عدد الإصابات على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا في الوقت ذاته إمكانية حدوث زيادة في معدلات الإصابة خلال فصل الشتاء، وحدوث خلط بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وكورونا، مشددًا على ضرورة حصول المواطنين على كل من لقاحي الإنفلنونزا الموسمية وكورونا.

حملة تطعيمات بالمدارس

وعن التطعيمات التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، كالالتهاب السحائي على سبيل المثال، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ هذه التطعيمات روتينة للفئات الأولى من الأعمار، وتأتى في إطار خطة الدولة للحفاظ على صحة الأبناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى التواصل الدائم مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من مصادرها الرسمية بشكل عاجل.