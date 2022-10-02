مصرع عامل وإصابة آخر صدمتهما سيارة بالشيخ زايد

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر، بعدما صدمتهما سيارة مسرعة بالشيخ زايد، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفي زايد العام، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة في الجيزة يفيد وجود مصادمة ومتوفى ومصاب بطريق وصلة دهشور مدخل زايد 3، وعقب الانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة صاحب محل هواتف 42 سنة، مقيم بالقاهرة، اصطدمت السيارة بعامل نظافة 35 سنة، مقيم بالدقهلية، مما أدى الى وفاته، وإصابة عامل نظافة بذات الشركة 23 سنة، ومقيم ببني سويف ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أثناء سيرهم علي يمين الطريق

تبين أنه أثناء سيرهم على يمين الطريق محل البلاغ، متجهين عقب انتهاء عملهم إلى محل إقامتهم والخاص بعملهم في الشيخ زايد صدمتهم السيارة، كما تبين أن المتهم تفوح من فمة رائحة كحولية والقيادة بسرعة.

شاهد على الواقعة

وعقب سؤال شاهد على الواقعة، ويدعى «عبـدالمطلب. م» 24 سنة، عـامـل ديليفـري، ومقيم بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة، أيد ما جاء بالفحص، كما تم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى زايد العام والتحفظ على السيارة وقائدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.