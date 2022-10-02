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بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم سيارتين على طريق السخنة

كتب:

حمدى عبد الله
03:58 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
حادث تصادم

حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة تحمل أرقام «ج ا س 8154» وأخرى تحمل أرقام «425 ل ر ا»، على طريق «جنيفة - العين السخنة»، ونقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السويس العام، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث تصادم سيارتين

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات على طريق «جنيفة - العين السخنة» بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق محور 30 يوليو قبل نزلة جنيفه باتجاه السخنة.

وكلف الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، بتوجيه 3 سيارات إسعاف من خلال النقاط المتمركزة على الطريق لموقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

مصرع شخصين وإصابة آخر

وعلى الفور توجهت قوة من تأمين الطرق لموقع الحادث، وأسفرت المعاينة الأولية عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ىخر.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل المصاب بالحادث ويدعى «أحمد سليمان عبدالله»، مقيم بالعريش، ومصاب بكسر مضاعف في الساق الأيسر وما بعد الارتجاج، حيث تم التعامل مع المصاب بإجراء الأشعة اللازمة والفحص الطبي ووضعه تحت الملاحظة.

بينما جاءت بيانات المتوفين «سهام مسعود محمود»، 34سنة، «محمد عصام حسين محمد»، 26 سنة، مقيم بالقاهرة.

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بقلم حمدى عبد الله