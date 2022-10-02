التعليم: حظر التعامل مع جهات أجنبية إلا بعد الرجوع للوزارة واستيفاء الموافقات

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا للمديريات التعليمية، بحظر العاملين بكل القطاعات والإدارات والجهات التابعة لها المراكز البحثية بالوزارة، بالتواصل المباشر مع الجهات الأجنبية، إلا بعد الرجوع إلى الوزارة.

حظر التعامل مع الجهات الأجنبية إلا بعد الرجوع الوزارة

أكد وزير التربية والتعليم في الكتاب الدوري، يحظر على جميع العاملين بكل القطاعات وإدارات الوزارة والجهات التابعة لها، والمراكز البحثية، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدار، التواصل المباشر مع الجهات والمنظمات الأجنبية، في أي من المجالات المختلفة، بما في ذلك برامج التبادل الأكاديمي والتعليمي والفنون والتبادل المهني والمسابقات والبرامج والأنشطة إلا بعد الرجوع للجهات المعنية بالوزارة واستيفاء كافة الموافقات المطلوبة في هذا الشأن.

تنظيم عملية مشاركة المعلمين

وقال وزير التعليم، إن ذلك حرصا من الوزارة على حسن تنظيم عملية مشاركة المعلمين المصرين، في برامج التبادل الأكاديمي، والتعليمي والمهني، التي تنظمها الجهات والمنظمات، وسعياً نحو تحقيق أقصي استفادة من تلك البرامج بما لا يتعارض مع القواعد واللوائح المنظمة للتعاون مع الجهات والمنظمات الأجنبية.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي انتظام الدراسة في ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2022/2023، في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية، وسط إجراءات احترازية ووقائية لسلامة الطلاب.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مدارس بني سويف، للتأكد من سير الدراسة، مؤكداً علي تنويع المهارات لدي الطلاب واكتشاف المواهب، مؤكداً علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم خلال زيارته لمدارس بني سويف، أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها.