رئيس الإسكندرية للزيوت: سعر زيت التموين الرسمي 25 جنيها على البطاقة

قال المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر زيت التموين الرسمي لأصحاب البطاقات التموينية الذين بدأوا صرف مقررات شهر أكتوبر 2022 يبلغ 25 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي.

سعر زيت التموين للمستهلك

وأضاف رئيس شركة الإسكندرية للزيوت في تصريح لـ «الوطن»، أن سعر زيت التموين بالنسبة لمنافذ بقالي التموين من مخازن الجملة هو 24.75 قرشا من أجل تحقيق هامش ربح للمنفذ عن كل زجاجة زيت يتم صرفها للمواطن على البطاقة التموينية عند 25 جنيها كسعر المستهلك.

هل تنتج وزارة التموين زجاجة زيت 1 لتر مرة أخرى؟

ونوه المهندس أحمد عبد الوهاب، أن إنتاج زجاجة الزيت وزن 1 لتر غير مطروح في الوقت الحالي، مشيرا إلى الإبقاء على إنتاج الزجاجة وزن 800 مللي التي تصرف للمواطن مستحق الدعم التمويني بسعر 25 جنيها، مؤكدا عدم زيادة في سعر الزيت التمويني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس شركة الإسكندرية للزيوت أن تحديد سعر زجاجة الزيت التمويني عند 25 جنيها جاء لتقليل الفجوة في سعر الزيت في التموين وسعره في السوق المحلية، مؤكدا أن تقليل الفجوة في السعر يساهم في عدم تهريب الزيت المدعم للسوق السوداء.

حصة المواطن من الزيت على البطاقة

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية حصة المواطن على البطاقة بعدد زجاجة زيت واحدة لكل فرد مدرج على البطاقة بحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة، إذ تحصل البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على 4 زجاجات زيت، فيما تحصل البطاقة المدرج عليها 6 أفراد على 4 زجاجات أيضا تطبيقا لقرار صرف الحد الأقصى لزيت التموين على البطاقة، كما تحصل البطاقة المدرج عليها فردين على 2 زجاجة زيت.