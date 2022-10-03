القبض على 28 تاجر مخدرات في حملات للأمن العام بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

تنفيذ 2123 حكما قضائيا

استهدفت الحملة الأمنية جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 21 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها «كمية من المواد المخدرة المتنوعة» كانت بحوزة 28 متهمًا لـ 15 منهم معلومات جنائية، كما جرى تنفيذ 2123 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.

القبض على تاجر مخدرات بالمرج بحوزته 3 ونصف كيلو حشيش

وفي سياق آخر، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهر، من القبض على أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم؛ لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذًا من محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.