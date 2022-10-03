القوى العاملة: الخميس والسبت إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أنّ الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

موعد إجازة المولد النبوي وذكرى أكتوبر

وأصدر وزير القوى العاملة، قرارا بأن يكون السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال شحاتة، إنّ ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، بتحديد إجازة ذكرى انتصار حرب أكتوبر والمولد النبوي الشريف في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

حالات يجوز فيها تشغيل العامل في الإجازات الرسمية

وأوضح الوزير أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وهنأ وزير القوى العاملة، شعب مصر ورجال القوات المسلحة والشرطة، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبات، متمنيا أن يعيدها المولى عز وجل علينا بالخير والبركات، وأن تنعم مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.