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«المصرية للكهرباء» توقع عقد مع «الماكو» بـ95 مليون جنيه لتركيب 8 محولات

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سلامة عامر
01:14 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
جانب من توقيع العقد

جانب من توقيع العقد

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا بالأمر المباشر مع شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية «الماكو» لتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لـ8 محولات جهد «66/22-11 ك.ف»، وسعة «40م.ف.أ حزمة أ»، التابعة لمناطق كهرباء «القاهرة، والإسكندرية، وغرب الدلتا، والقناة، ومصر الوسطى».

مدة التنفيذ تصل إلى 5 أشهر

وتبلغ التكلفة الإجمالية لـ المشروع 95 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى 5 أشهر لكل مسار تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر.

دعم وتوطين الصناعة المحلية

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الأحمال وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.