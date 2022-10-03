إصابة ربة منزل و3 أطفال بحروق بعد اشتعال النار في ميكروباص بقنا

أُصيبت ربة منزل و3 أطفال من أسرة واحدة بحروق بالغة، اليوم الاثنين، إثر حادث اشتعال النيران في سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي في أبوتشت، شمال محافظة قنا، أثناء عودتهم من مطار سوهاج.

احتراق سيارة ميكروباص

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ باشتعال النيران في سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة ربة منزل و3 أطفال من أسرة واحدة بحروق بالغة، والأربعة مقيمون في مركز أبوتشت.

أسماء المصابين

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة إيمان محمد، 27 عامًا، ومحمود عبد المنعم كمال 11 عامًا، ومحمود أحمد، 11 عامًا، وأريج محمود، 8 أعوام، مقيمين بكوم هتيم بدائرة مركز أبوتشت، ونقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لخطورة حالتهم.

وتبين أن المصابين كانوا يستقلون سيارة ميكروباص قادمة من مطار سوهاج، واشتعلت النيران في السيارة، واصيبوا بحروق بالغة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإطفاء النيران، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.