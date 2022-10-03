مدحت يوسف: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في 2023

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن مصر لديها خطة طموحة في مجال زيادة المنتجات البترولية، والطموح كبير جدا، بخصوص وجود 4 محطات بترولية محورية بسعات تخزين ضخمة جدا تعتبر خطة طموحة جدا.

نائب رئيس هيئة البترول السابق: زيادة سعات التخزين

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» من تقديم الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc: «استطعنا زيادة سعات التخزين بما يوازي 5 ملايين طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية، وأصبح لدينا القدرة على استقبال ناقلات كبيرة جدا من خلال خطوط بأرصفة بحرية على الموانئ المصرية».

وتابع نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في 2023: «أصبح لدينا سعات تخزين ضخمة للبوتاجاز الذي كان يسبب أزمة كبيرة في مصر، وصارت هناك القدرة على تغطية احتياجات مصر منه لمدة تتراوح أكثر من 30 يوما، في حالة توقف تام لمعامل التكرير المحلية وتوقف تام للأنشطة البترولية في مصر».

تخزين كبير لاستهلاك مصر من المنتجات البترولية

تابع «يوسف»: «30 يوما هي قيمة تخزين استهلاك مصر من المنتجات البترولية، وهو رقم ضخم جدا بعدما كانت أقصى طاقة تخزينية تكفينا 7 أو 8 أيام»، مشيرًا إلى أن مصر مؤمنة تماما على مستوى البنية الأساسية للمتتجات البترولية وأسلوب تداولها في مصر من خلال خطوط ربط بالصعيد والمناطق الاستهلاكية المختلفة.

وشدد نائب رئيس هيئة البترول السابق، على أن هناك قدرة كبيرة على المناورة فيما يتعلق بالمواد البترولية قائلا: «من المخطط قريبا أن تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في نهاية العام المقبل 2023 أو مطلع 2024».