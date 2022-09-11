بروتوكول تعاون لإصدار شهادات صلاحية لناقلات المواد البترولية

استقبل المهندس محمد شعبان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، اليوم الأحد، الدكتور محمد عبدالروؤف رئيس التحالف القومي للبتروكيماويات ورئيس التفتيش الهندسي وإصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية ونائب رئيس مجلس إدارة مركز تطوير الكيماويات لقطاع البترول؛ لبدء تفعيل اتفاقية التعاون في التفتيش الهندسي لإصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، نحو تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية لمنظومة النقل للمنتجات البترولية بجميع شركات البترول.

الكشف على سيارات نقل المواد البترولية من البنزين والسولار

وتستهدف الاتفاقية الكشف على سيارات نقل المواد البترولية من البنزين والسولار والمازوت وغيرها لأسطول النقل بالشركة وإصدار شهادات الصلاحية بعد عمل المعاينات والتفتيش الهندسي من جانب معهد بحوث البترول باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الروبوتية؛ للتأكد من صلاحيتها لنقل المواد البترولية طبقا للأكواد العالمية وهيئة المواصفات والجودة المصرية، وذلك حفاظًا على سلامة أساطيل النقل والممتلكات العامة والخاصة وسلامة الأرواح وأماكن الشحن والتفريغ.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول حرص الشركة على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية لأسطولها والعاملين بها، وفقًا لتوجيهات وزير البترول والثروة المعدنية.

وتناول اللقاء عرض من الدكتور محمد عبد الرؤوف نحو الإمكانيات المتاحة لدى معهد بحوث البترول في مجال التفتيش الهندسي على المنشآت المعدنية ومستودعات التخزين للمواد البترولية وخطوط النقل والإنتاج بأحدث الأنظمة التكنولوجية وطبقا الأكواد العالمية.