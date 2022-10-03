لأول مرة.. «الكهرباء» تستبدل الفواتير الورقية بالدفع الإلكتروني

أعلنت الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس مدحت فودة، ودعم المحاسب هاني الجندي رئيس القطاعات التجارية، عن أولى خطواتها نحو تنفيذ أحد توجهات الدولة بشأن التحول الرقمي نحو إلغاء فواتير الكهرباء الورقية بشكل تدريجي واستبدالها بوحدات الدفع المميكن إلكترونيا.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء

وأشارت الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع في بيان إلى أنه جرى البدء في تنفيذ المشروع التجريبي بنطاق الإدارة العامة لأحياء 6 أكتوبر فرع حدائق أكتوبر اعتبارا من شهر أكتوبر 2022، لافتا إلى أن فكرة المشروع تقوم على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل بالاعتماد على وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء من خلال طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم، التي تتمثل في إمكانية التحصيل النقدي، والتحصيل عن طريق الفيزا والشيكات.

تحصيل فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال

وقالت الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع، إن ماكينات الدفع الإلكتروني الجديدة تتيح التعامل مع جميع الأنظمة داخل جنوب القاهرة من خلال أبلكيشن موحد، ونستطيع الآن تحصيل فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال والعدادات الذكية وشحن العدادات مسبقة الدفع لصغار وكبار المشتركين.

تعميم المشروع على جميع فروع الشركة من خلال خطة زمنية

وأشارت الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع إلى أنه يجري التوسع تدريجيا بدءا من الشهر المقبل لتعميم المشروع على جميع فروع الشركة من خلال خطة زمنية جرى إعدادها من خلال الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع المسئولة عن المشروع.