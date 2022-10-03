تقدر بـ7 ملايين جنيه.. سقوط تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من الحشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الاثنين، القبض على شخص متهم بالاتجار في المخدرات بقرية السمطا بمركز دشنا، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وأسلحة نارية.

كانت معلومات وردت لمكتب مكافحة المخدرات بالصعيد، بوجود تاجر مخدرات في قرية السمطا يدعى «خالد ال»، 35 عاما، من ناحية نجع الشيخ رزق بقرية السمطا.

كما ضبطت كمية من مخدر الحشيش تقدر بـ7 ملايين جنيه، وكذلك كمية من الأسلحة والأعيرة النارية.

وتوجهت حملة مكبرة لمداهمة وكر أحد تجار المخدرات بنجع الشيخ رزق التابع لقرية السمطا بدشنا، واشترك فيها الأمن العام والأمن المركزي ووحدة مباحث دشنا، وذلك بعد ورود معلومات، تفيد تواجد مسجل خطر يدعى «خالد ال»، ولديه مركز توزيع مخدرات.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العقوبة

وقال حسن عبدالنعيم، محامي، إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت أن كل من يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات.