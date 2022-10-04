السيسي: مصر دفعت ثمنا باهظا من أجل الاستقرار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر دفعت ثمنا باهظا من أجل الاستقرار، قائلا: «الجميع دفع الثمن، ومن غير المناسب أن يقول أحدنا ما ذنبي، مصر بلد الجميع ويجب أن نحافظ عليها».

الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة، أنّ أول مؤتمر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في العام 1982 كان اقتصاديا، بعد أن اطمأن على حل مشكلة طابا ورفع العلم المصري عليها».

وتابع الرئيس، أنّ الدولة توقّفت منذ العام 1967 حتى 1982 عن أي عمل، أي نحو 15 عاما، موضحا أنّه كان يمكن التوقف عن العمل في الاقتصاد والاكتفاء بالحرب على الإرهاب، وحشد الإعلام للحديث في هذه القضية، لكن ما حدث كان عكس ذلك وبدأت مسيرة الاقتصاد.